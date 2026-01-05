Schumacher lánya megtörte a csendet

Michael Schumacher január 3-án töltötte be 57. életévét. A hétszeres világbajnok pilóta tizenkét évvel súlyos síbalesete után is teljesen elzártan, a nyilvánosságtól távol él, állapotáról a család gyakorlatilag semmilyen részletet nem oszt meg a médiával.

Éppen ezért számít különleges alkalomnak, hogy Michael Schumacher lánya, a 28 éves Gina az Instagram-oldalán egy nagyon személyes, régi családi fotót tett közzé. A régi képen Michael Schumacher, felesége Corinna, valamint két gyermekük, Gina és Mick láthatók – a fotó eddig csak a legendás pilótáról készült Netflix-dokumentumfilmben bukkant fel, korábban még senki sem publikálta.

Gina Schumacher a képhez rövid, de annál érzelmesebb üzenetet írt: „Örökre a legjobb. Boldog születésnapot, apa!” – áll a posztban, amelyen sokan meghatódtak, írja a Life.

A bejegyzés alatt pillanatok alatt megjelentek a rajongói üzenetek a világ minden tájáról. Sokan egyszerre köszöntötték a sportlegendát és fejezték ki támogatásukat a családnak. „Gratulálunk, kedves Schumi, gyakran gondolunk rád és beszélünk rólad” – írta egy kommentelő. Mások egyszerű, de őszinte jókívánságokkal üzentek: „Boldog születésnapot, Michael, minden jót az egész családodnak!”