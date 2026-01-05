Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor

"Berúgjuk az évet" - konferálta fel az általa tartandó nemzetközi sajtótájékoztatót saját közösségi oldalán a kormányfő.

"Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven. Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.

Kiemelte: az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.

A kormányfő azt is hozzáfűzte, hogy "ezzel szemben mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak. Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől."

A 11 órakor kezdődő sajtókonferenciát a Facebookon lehet követni!