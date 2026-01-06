Jegesmedve támadt rá egy családra

A sarkvidéki térségekben rendkívül ritkán fordul elő ember elleni állattámadás, ám ezúttal jegesmedve sebesített meg három családtagot Szibéria északi részén. A hatóságok szerint az eset egy lakott településtől távoli horgászhely közelében történt.

Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL / SCIENCE PHOTO / PSI / Science Photo Library via AFP

Egy jegesmedve támadásában három családtag, köztük egy gyermek sérült meg Szibéria távoli északi részén – közölte a CBS News.

Jegesmedve támadt egy családra Szibériában

A regionális belügyminisztérium tájékoztatása szerint a támadás Noszok falutól mintegy 40 kilométerre, egy horgászhely közelében történt. A település az Krasznojarszki terület északi részén, az Északi-sarkkörön belül fekszik.

A közlés szerint az 1983-ban, 2006-ban és 2015-ben született sérülteket biztonságos helyre szállították, és azonnali orvosi ellátásban részesítették. A hatóságok nem részletezték a sérülések súlyosságát, de jelezték, hogy az egyik érintett kórházi kezelésre szorulhat.

Szakértők szerint a jegesmedvék ember elleni támadásai ritkák, ugyanakkor a globális felmelegedés következtében zsugorodó tengeri jég egyre gyakrabban kényszeríti az állatokat lakott területek közelébe élelem után kutatva. Nemzetközi adatok szerint az Északi-sarkvidék hőmérséklete az elmúlt években a globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedett.

Az elmúlt években több hasonló incidens is történt a sarkvidéki térségekben: 2024-ben Kanadában halálos kimenetelű támadást regisztráltak, míg 2023-ban Alaszkában egy anya és gyermeke vesztette életét jegesmedve-támadás következtében – írta meg az Origo.

