Egy férfi szerint a Vatikán felkészülhet egy esetleges földönkívüliek inváziójára, és elképzelhető, hogy a pápa a következő évben az idegenekkel való első kapcsolatfelvétel kérdésével is foglalkozik.

A katolikus egyház már fontolgatja a földönkívüli élet felfedezésének teológiai és spirituális következményeit?

Mark Christopher Lee ufókutató azt állítja, hogy ritka hozzáférést kapott a Vatikán bizalmas archívumához, és olyan titokzatos jelenségek történelmi beszámolóit vizsgálja, amelyek fényt deríthetnek az emberiség földönkívüli lényekkel való találkozásaira.

Ritka hozzáférést kaptam a Vatikán titkos archívumához. Keresni fogok minden történelmi utalást olyan megmagyarázhatatlan jelenségekre, spirituális találkozásokra, vagy bármi másra, amelyek fényt deríthetnek az emberiség lehetséges kapcsolatára a Földön kívüli intelligens élettel

- állítja a férfi.

A férfi szerint a katolikus egyház már fontolgatja a földönkívüli élet felfedezésének teológiai és spirituális következményeit. Az ufókutató elmondása szerint az új pápa lehet a történelem első spirituális vezetője, aki közrejátszik az űrlényekkel való kapcsolatfelvételben.

Legújabb, Isten kontra űrlények című dokumentumfilmjében Lee azt állítja, hogy az UFO-találkozások és a természetfeletti események összefüggenek, és azt sugallja, hogy az egyház sokkal fogékonyabb lehet az idegenek létezésére, mint azt a legtöbb ember gondolná.

Vatikáni csillagászok korábban már felvetették, hogy a földönkívüli élet létezése nem ütközik az istenhittel. 2008-ban Gabriel Funes atya azt vetette fel, hogy Isten által teremtett intelligens lények létezhetnek a világűrben is.

Az év elején XIV. Leó pápa újonnan kinevezett csillagásza kifejezte hajlandóságát egy földönkívüli megkeresztelésére és a földönkívülieket „Isten gyermekeinek” nevezte - írja a DailyExpress nyomán a Ripost.