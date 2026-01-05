Krónika
Havazás, ónos eső, megélénkülő szél
Délelőtt a kevésbé felhős északi tájakon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég
Havazás , ónos eső és élénk szél is lesz január 5-én (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Balogh Dávid
A Tiszántúlon - a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel vegyes csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel -3 és +2 fok között várható. Késő este -4, +1 fokot mérhetünk.
A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás.
Az orvosmeteorológus szerint sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.