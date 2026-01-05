2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Krónika

Havazás, ónos eső, megélénkülő szél

Délelőtt a kevésbé felhős északi tájakon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég

MH
 2026. január 5. hétfő. 6:39
Frissítve: 2026. január 5. 9:40
Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás. Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki - olvasható a HungaroMet hétfői előrejelzésében.

Havazás , ónos eső és élénk szél is lesz január 5-én (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Balogh Dávid

A Tiszántúlon - a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel vegyes csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel -3 és +2 fok között várható. Késő este -4, +1 fokot mérhetünk.

A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás.

Az orvosmeteorológus szerint sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

