Gigahal sok pénzért

Rekordáron 510,3 millió jenért (3,2 millió dollárért - azaz 1,049 milliárd forintért) kelt egy méretes kékúszójú tonhal egy tokiói árverésen - írja a BBC. mint olvasható, a 243 kilogrammos „termékre” vonatkozó nyertes ajánlatot a Kiyomura Corp. nyújtotta be, amely a japánban igencsak népszerű Sushi Zanmai sushilánc üzemeltetője. A vállalatnak országszerte és külföldön is akadnak üzletei.

„Az év első tonhala szerencsét hoz” - mondta a beszerzés kapcsán Kimura Kijosi, a cég elnöke, aki nem mellékesen rendszeres visszatérő alakja az újévi aukcióknak. „Azt hittem, hogy kicsit olcsóbban tudjuk majd megvenni, de az ár az egekbe szökött, mielőtt feleszméltünk volna” - hangoztatta Kimura. A férfi egyébként 2012-ben 56,5 2013-ban pedig 155 millió jent fizetett egy-egy kékúszójú tonhalért, s így mindkétszer rekordárat döntött. Aztán 2019-ben 333,6 millió jenért (2,1 millió dollárért - azaz akkori áron közel hatszáz millió forintért - vásárolt egy kékúszójú tonhalat.

Tavaly az aukción az elsőként eladott tonhalat az Onodera Group, egy másik, sushiláncot birtokló élelmiszeripari vállalat szerezte be 207 millió jenért - azaz nagyjából 414 millió forintért. A cég közölte, hogy az árut az országszerte található éttermeikben fogják felszolgálni. A piacokon hajnalonta uralkodó frenetikus hangulat miatt az efféle árverések népszerű turisztikai látványossággá váltak Tokióban.

A friss rekordot egyébként röviddel az elárverezése után felszeletelték a Kimura sushi étterem vendégeinek.