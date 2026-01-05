Féláron is megúszható az autópálya-matrica?

Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópálya-matrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában. Új fizetős szakaszok és új kategóriák lettek, akár 15 ezer forintot is spórolhatunk 2025-höz képest és végre már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos éves országos matrica.

2026 sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Szakportálunk legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egyösszegben kellene kifizetni. Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

Az autopalyamatrica.hu szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.