Budapest Airport: elakadt egy Airbus A320 repülőgép az indítás közben

A Pegasus PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt - tájékoztatott a Budapest Airport.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt

A fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel - jegyezték meg.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri - zárták a közleményt.