Krónika
Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas
Napokon belül megjelenik az összefüggő jég
A parti sáv egyes részein és a kikötőkben kialakult 2-3 centiméteres jég még alkalmatlan a sportolásra
Fotó: MH-archv/Purger Tamás
Hozzátették: bár a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton - írták.
Mindez elősegíti, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas - hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.