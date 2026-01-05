Balesetek, torlódások országszerte

Az M1-es autópályán, a határ felé vezető oldalon összeütközött két személyautó Herceghalom és Bicske között a 32-es km-nél. A belső sávot foglalják el a sérült járművek.

Két személygépkocsi ütközött össze a 3-as főúton, Kistokaj térségében. A 177-es km-nél a Miskolc felé haladókat Kistokaj felé terelik.



Befejeződött a garanciális javítás az M30-as autópályán, a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon, így az autósok újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az M3-as autópálya és Tornyosnémeti között.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.