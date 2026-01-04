Sokba került, így megszűntették a helyi rendőrséget

Igencsak meglepő hírt közölt a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, az Erdélyben, még közelebbről Kolozs megyében fekvő Szentmihálynak (Mihai Viteazu) 2024 óta új polgármestere van, a PNL-s Paul Olaru. A vezető és csapata nemrégiben megfigyelés alá helyezte az úgynevezett helyi rendőrséget, ugyanis sok volt a lakossági panasz, miszerint az öt egyenruhás nem igazán teszi a dolgát. A vizsgálat révén aztán kiderült, hogy Szentmihályon ugyanúgy mennek a dolgok, mint azokban a községekben, ahol nincsenek helyi rendőrök.

Az önkormányzat ezért úgy döntött, felszámolják az intézményt és az így megspórolt évi 800 ezer lejt (64 millió forintot) a jövőben inkább az infrastruktúrába, oktatásba és a közszolgáltatásokba fogják befektetni. Persze a közbiztonság így sem fog csökkenni, lévén a közelben vannak állami rendőrök is, akik szükség esetén ellátják a feladatukat.