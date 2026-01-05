Részben befagyott a lillafüredi vízesés

A vízesést a lillafüredi Palotaszálló építésekor alakították ki a Függőkerttel együtt, amelynek alsó teraszáról az Anna-barlangnál közvetlenül a vízesés lábához jutunk. A függőkert Vízesés teraszáról csodálatos rálátás nyílik a 20 méter magasból zúduló Szinva vízesésére.

Érdekesség, hogy a Lillafüreden eredő, közel húsz kilométer hosszú Szinva-patak kelet-nyugati irányban szeli át Miskolcot, és a Sajó folyóba torkollik.

Nem volt ez azonban mindig így: csak a Palotaszálló építése kapcsán alakult ki a patak ma ismert medre. Korábban Garadna-patak által is táplált tó délkeleti oldalán források és a Szinva vize is táplálták a tavat.

A tó északkeleti végében alakították ki azt a zsilipet, amely a vizet a „kis vízesés”-be vezette, s a Szinva vize továbbfolyt a településeken. 1928-ban már a Palotaszálló parkjának határát a Szinva új medre jelentette, s az a sziklafalról lebukva alakította ki a „nagy vízesést”, amely 20 méteres magasságával hazánk legmagasabb vízesése.