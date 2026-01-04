Krónika
Nem volt telitalálatos a hatos lottón
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Fotó: Szerencsejatek Zrt.
Nyerőszámok: 1 (egy), 4 (négy), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 26 (huszonhat), 39 (harminckilenc).
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 246 350 forint; 4 találatos szelvény 1822 darab, nyereményük egyenként 6490 forint; 3 találatos szelvény 25 441 darab, nyereményük egyenként 2825 forint.