Krónika

Nem volt telitalálatos a hatos lottón

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

MH
 2026. január 4. vasárnap. 17:57
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint vasárnap megtartották hatos lottó 1. heti számsorsolását.

Nem volt telitalálatos a hatos lottón
Kihúzták a hatos lottó számait, de telitalálatost nem találtak
Fotó: Szerencsejatek Zrt.

Nyerőszámok: 1 (egy), 4 (négy), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 26 (huszonhat), 39 (harminckilenc).

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 246 350 forint; 4 találatos szelvény 1822 darab, nyereményük egyenként 6490 forint; 3 találatos szelvény 25 441 darab, nyereményük egyenként 2825 forint.

