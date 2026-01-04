2026. január 8., csütörtök

Előd

Napsütés és megszűnő havazás

Nyugaton lehet napos az idő

 2026. január 4. vasárnap. 9:19
Ugyanakkor hazánk délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő, de délig ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás - olvasható a HungaroMet vasárnapi előrejelzésében.

Napsütés és megszűnő havazás
Nyugaton napos, keleten borult idő lesz január 4-én (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul

Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül. A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás.

Az orvosmeteorológus szerint sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

