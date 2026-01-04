Krónika
Napsütés és megszűnő havazás
Nyugaton lehet napos az idő
Nyugaton napos, keleten borult idő lesz január 4-én (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul
Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül. A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.
A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás.
Az orvosmeteorológus szerint sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.