Napsütés és megszűnő havazás

Ugyanakkor hazánk délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő, de délig ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás - olvasható a HungaroMet vasárnapi előrejelzésében.

Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül. A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás.

Az orvosmeteorológus szerint sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.