Jó sok illegális fegyver akadt horogra

Romániában szigorúan szabályozott a lőfegyverek birtoklása, ennek ellenére igen sokan tartanak illegálisan ilyen fegyvereket és a hozzájuk való lőszert - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, Az erre vonatkozó legfrissebb, szombaton közzétett rendőrségi statisztika szerint 2025 első 11 hónapjában a hatóságok 4304 illegálisan birtokolt lőfegyvert koboztak el a lakosságtól - azaz 1159-cel, vagyis 26 százalékkal többet, mint egy esztendővel korábban.

Ezekből 948 úgynevezett halálos, 3215 engedélyköteles nem halálos, 141 pedig bejelentésköteles egyéb lőfegyver. Ez utóbbi két kategóriába a gázpatronos vagy sűrített levegővel működő eszközök tartoznak. Az illegális cuccokat több mint 12 300 rendőrségi ellenőrzés során kobozták el, ezek keretében több mint 2300 házkutatást is tartottak. Az ellenőrzések célja az illegális fegyvertartás és az orvvadászat megelőzése volt.

Az egy évvel korábbi helyzethez képest jelentősen nőtt az illegálisan birtokolt lőszerek száma is, tavaly január és november között 363 ezer darabot foglaltak le, 85 ezerrel többet, mint 2024 azonos időszakában.