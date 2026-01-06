2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Jó étvágya van a bécsi pandáknak

Széna, hús, bambusz

MH
 2026. január 6. kedd. 3:22
Megosztás

Számvetést tartottak Schönbrunni állatkertben, hogy milyen ételt ettek tavaly a legtöbbet az ott élő állatok.

Jó étvágya van a bécsi pandáknak
Igazgatói zsiráfetetés - azaz Stephan Hering-Hagenbeck munkában
Fotó: AFP/APA/Tobias Steinmaurer

A széna volt tavaly a Schönbrunni állatkert lakóinak legnépszerűbb étele, az utóbbi időben azonban a bambusz és a sósvízi halak iránti igény is nőtt - tudatta az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint kiderült, a szénából az elmúlt évben körülbelül 300 tonnával még a szokásosnál is valamivel több fogyott. Ennek oka az újonnan beköltözött állatfajok, mint a vadszamár és az arany takin, valamint a négy és fél tonnás elefántbika étvágya - magyarázta Michael Kober a Schönbrunni állatkert takarmánymestere.

2025 áprilisa óta újra egy új panda pár él az állatkertben, így automatikusan megugrott a különféle bambuszfajták iránti igény. Egy felnőtt panda ugyanis naponta 30 kiló bambuszt eszik. Az állatkert szerint a Burgenlandban található saját bambuszültetvényük ennek 60 százalékát fedezi.

A leopárdok, oroszlánok és társai körülbelül 27 tonna húst fogyasztottak. A gyümölcs- és zöldségigény is hatalmas, 170 tonna. Általában számos különböző takarmányra van szükség, az eukaliptusztól a tojáson és tejtermékeken át a rovarokig, hogy a kicsi és nagy állatkerti lakók mind jóllakjanak. Az intézmény szerint a havi takarmányköltségek körülbelül 85 000 eurót tesznek ki.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink