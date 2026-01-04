2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Gyász: elhunyt Drábik János

A Magyar Trianon Társaság elnöke 88 éves volt

MH
 2026. január 4. vasárnap. 23:41
Frissítve: 2026. január 5. 10:04
Megosztás

„Rengeteg biztatást kaptunk tőle, mi pedig örömmel hívtuk, még akkor is, mikor mások lenézően beszéltek róla, vagy épp nem is értettünk mindenben egyet. Decemberben még abban maradtunk, hogy idén újabb interjúval jövünk, ez azonban már sajnos nem valósulhat meg. Drábik János, mindent köszönünk!” – idézte Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetőjének bejegyzését a Mandiner.

Gyász: elhunyt Drábik János
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Romain Costaseca

Drábik János magyar közíró, jogász, újságíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott vezető programszerkesztője, a Magyar Trianon Társaság elnöke volt.

Több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. Ugyanebben a témában FIX TV-n 2018-tól önálló előadás-sorozattal jelentkezett kéthetente – írja róla a Wikipédia.

Object box

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink