Krónika
Gyász: elhunyt Drábik János
A Magyar Trianon Társaság elnöke 88 éves volt
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Romain Costaseca
Drábik János magyar közíró, jogász, újságíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott vezető programszerkesztője, a Magyar Trianon Társaság elnöke volt.
Több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. Ugyanebben a témában FIX TV-n 2018-tól önálló előadás-sorozattal jelentkezett kéthetente – írja róla a Wikipédia.
Object box