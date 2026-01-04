Egy orosz szenátor szerint az USA valódi célja a venezuelai olajkészlet megszerzése

„Az Egyesült Államok venezuelai tevékenységének megértéséhez nem a kábítószer-csempészet elleni küzdelem, és nem is Maduro elnök elrablása a kulcs. Az előbbi csupán ürügy, az utóbbi pedig csupán eszköz. A valódi cél stratégiai jellegű, és az, hogy ellenőrzést szerezzenek Venezuela olajkészletei felett, figyelembe véve, hogy Venezuela a világ első számú országának számít a feltárt olajkészletek tekintetében” – idézte Alekszandr Puskov Telegram-csatornáján megjelenteket az oroszhirek.hu .

Maduro már amerikai börtönben, a helyiek pedig ünneplik az elnöki rendszer bukását

Az orosz Föderációs Tanács, vagyis a parlament felsőházának információs politika bizottságának elnöke szerint a Nobel-békedíj odaítélése a venezuelai ellenzéki ex-képviselőnek, Maria Corina Machadónak „információs előkészítés” volt az amerikai hadművelethez.

„Nyilvánvaló, hogy ezek egy láncszemek” – tette hozzá.

Ivan Gil Pinto venezuelai külügyminiszter január 3-án kijelentette, hogy az Egyesült Államok támadást indított Caracasban található polgári és katonai létesítmények ellen. Washington lépését katonai agressziónak minősítette. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek ki. Donald Trump amerikai elnök megerősítette a venezuelai támadást. Az amerikai elnök közölte, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és kivitték az országból.

Az orosz külügyminisztérium mély aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok venezuelai agressziója miatt, és határozottan elítélte azt. Ebben a helyzetben mindenekelőtt el kell kerülni a további eszkalációt, és a párbeszéd útján kell megoldást keresni. A minisztérium követelte az Egyesült Államoktól, hogy azonnal engedjék szabadon Madurót és feleségét.