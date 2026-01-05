2026. január 8., csütörtök

Krónika

Banki alkalmazott segítette a tolvajt

Spanyolországba vezetnek a szálak

MH
 2026. január 5. hétfő. 6:19
Hiába bízott meg a bankban, pont ott akadt egy tolvajra egy külföldön dolgozó román nő.

Banki alkalmazott segítette a tolvajt
Csak a pénzt látták - a lebukás esélyét nem
Fotó: AFP/NurPhoto/Jaap Arriens

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a banki alkalmazottat, akinek a segítségével fokozatosan eltűntek pénzösszegek egy Olaszországban dolgozó román nő bankszámlájáró - írja a Főtér. Mint olvasható, a Buzău-i nő mindössze tíz nap alatt veszítette el 34 ezer eurós megtakarítását. A helyi média szerint a Buzău-i Bíróság Ügyészségének nyomozói megállapították, hogy a forrás eltűnése nem lett volna lehetséges a bank belső támogatása nélkül, így a csalás fő gyanúsítottja egy alkalmazott, akit 2025. december 29-én tartóztattak le. Az érintett állítólag érzékeny információkat adott át az áldozat számlájáról egy Spanyolországban élő férfinak.

A férfi olyan adatokat szerzett meg, mint az egyenleg, a számla megnyitásának dátuma és a hozzá tartozó telefonszám. A spanyolországi férfinak két bűntársa is volt Bukarestben, akik együttesen a nő telefonszámát felhasználva állítólag sikerült újragenerálniuk az online banki alkalmazás jelszavát, ami után létrehoztak egy SWIFT-kódot egy másik személy nevére, így lehetővé téve négy jogosulatlan átutalást, amelyek kiürítették az áldozat kasszáját.

