Krónika
Baleset miatti gigadugó az M5-ös autópályán
Már csaknem 10 km-en keresztül araszolnak a járművek
Baleset történt az M5-ös autópályán, több autó is karambolozott, csaknem 10 km-en keresztül araszolnak a járművek (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert
A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Korábbi hír, hogy befejeződött a garanciális javítás az M30-as autópályán, a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon, így az autósok újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az M3-as autópálya és Tornyosnémeti között.