Baleset miatti gigadugó az M5-ös autópályán

Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-s autóúti csomópont előtt súlyos baleset történt. A 28-as km-nél két sávon halad a forgalom, de a torlódás még mindig több km-es.

Baleset történt az M5-ös autópályán, több autó is karambolozott, csaknem 10 km-en keresztül araszolnak a járművek (képünk illusztráció)

A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Korábbi hír, hogy befejeződött a garanciális javítás az M30-as autópályán, a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon, így az autósok újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az M3-as autópálya és Tornyosnémeti között.