2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Baleset miatti gigadugó az M5-ös autópályán

Már csaknem 10 km-en keresztül araszolnak a járművek

MH
 2026. január 4. vasárnap. 13:18
Megosztás

Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-s autóúti csomópont előtt súlyos baleset történt. A 28-as km-nél két sávon halad a forgalom, de a torlódás még mindig több km-es.

Baleset miatti gigadugó az M5-ös autópályán
Baleset történt az M5-ös autópályán, több autó is karambolozott, csaknem 10 km-en keresztül araszolnak a járművek (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Korábbi hír, hogy befejeződött a garanciális javítás az M30-as autópályán, a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon, így az autósok újra korlátozás nélkül közlekedhetnek az M3-as autópálya és Tornyosnémeti között.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink