Négy szó, amit semmiképp ne írjon bele az önéletrajzba

Manapság számos sablon és szövegszerkesztő áll rendelkezésre ahhoz, hogy megalkossuk a tökéletes álláspályázatot. Csakhogy pillanatok alatt elbukhatja az interjú esélyét, ha a HR-es szembesül azzal, hogy kommersz szavakkal tarkította az önéletrajzát. És ez még csak a jéghegy csúcsa: mutatjuk, melyik 4 szó és kifejezés az, amelyet tilos belevennie.

Az unásig ismételt fordulatok, a klisék és a mesterséges intelligencia által kreált, jól hangzó, de gyakorlatilag értelmetlen szókapcsolatok vörös posztó a toborzók számára. Az önéletrajz önt tükrözi, éppen ezért érdemes úgy megalkotnia, hogy ha ön elolvasná, a jelölt szimpatikus legyen. Ha nem akar pórul járni, ez az a 4 szó, amit soha, semmiképp ne írjon bele az önéletrajzba.

„Remek csapatjátékos vagyok"– Száműzze a kommersz kifejezéseket az önéletrajzból

Vannak olyan készségek, amelyek sokakra lehetnek igazak és szinte minden álláspályázathoz készülő önéletrajzhoz és motivációs levélhez felhasználhatók, a HR-es azonban kapásból át fogja ugrani ezeket a részeket. Finoman szólva a könyökükön jön ki a „kiváló kommunikációs készségem van” és a „remek csapatjátékos vagyok” fordulatok.

Ahhoz, hogy kitűnjön a tömegből, érdemes valami egyedit írnia magáról és a képességeiről: ismertessen egy szituációt, amelyben leírja, milyen feladatokban és hogyan teljesített csapatban, mozaikmódszerrel.

Ezzel se fájdítsa a HR-es idegrendszerét: „Sikerorientált vagyok”

Jó, de mégis mivel tudja alátámasztani, hogy sikerorientált? Ne féljen röviden érvelni az önéletrajzban, enélkül ugyanis elcsépelt hatása lesz a dolognak.

Próbáljon lényegre törően megfogalmazni, mik a jövőbeni céljai, hogyan tudná segíteni a céget a tudásával és kompetenciájával.

Az önéletrajzba nem szakcikket várnak

Nem mindig arat osztatlan sikert, ha úgy próbálja a szakmai rátermettségét bizonygatni, hogy önéletrajza minden második mondatába idegen szavakat vagy szakszavakat ír.

Egyesekből ellenszenvet válthat ki, míg más HR-esek szemében idegesítőnek, fellengzősnek fog tűnni, főleg, ha nem atomfizikus vagy gyógyszerész pozíciót pályázik meg.

Mérsékelje az olyan szavak használatát, mint kvalitás, szignifikáns – minél világosabban fogalmaz, annál nagyobb esélye lesz átmenni a rostán.

Meló, pöpec, max − Z-generációsként sincs joga ezeket használni az önéletrajzban

Ha a Z-generáció tagja, lehet, hogy szeret szlenget vagy rövidítéseket használni, de semmiképpen ne önéletrajzba tegye, az ilyesminek inkább a cseten a helye.

Aki ránéz egy szlengekkel tarkított szövegre, azt gondolhatja, hogy nem veszi kellően komolyan az álláspályázatot, esetleg túl lezser vagy, és talán nem végez majd precíz munkát, ha felveszik.

Akkor sem célszerű a meló, a pöpec és hasonló szavakkal dobálózni, ha egy fiatalos ügynökséghez jelentkezik – írásban a szleng egyáltalán nem kelt komoly pályázó benyomását.

Adja önmagát az önéletrajzában, de legyen tisztában azokkal a keretekkel, amelyeket egy álláspályázat megkíván. Tegeződést semmiképp ne használjon a motivációs levélben sem. Maradjon a formális stílusnál. Érveljen, támasszon alá példákkal, amit állít, és domborítsa ki, mi az a különlegesség, amivel a cég előrehaladását segíthetné. A jó önéletrajz már fél siker - írja a Life.