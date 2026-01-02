2026. január 8., csütörtök

Krónika

Kiderült a szörnyű titok: ez okozhatta a szilveszteri svájci tragédiát

Sokkoló részletek láttak napvilágot

 2026. január 2. péntek. 12:39
Újévi ünneplésből pillanatok alatt lett pokol Svájcban. A svájci tragédia egy népszerű üdülőhelyen történt. A halálos tűzeset sokkolta a vendégeket és a hatóságokat is.

Az új év első óráiban Svájcban súlyos tragédia történt az egyik legismertebb alpesi üdülőhelyen: egy zsúfolt szórakozóhelyen tűzeset tört ki.

Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel tragédia történt. A Le Constellation nevű bár pincében működő klubja percek alatt lángba borult.

A tűz hajnali fél kettő körül lobbant fel, és rövid időn belül az egész helyiséget sűrű füst és lángok lepték el. A tűzeset idején vendégek százai tartózkodtak az épületben.

Pokollá vált a szilveszteri ünneplés

A hatóságok megerősítették, hogy legalább 47 ember életét vesztette, és több mint száz vendéget kellett kórházba szállítani. A halálos tragédia során sokan a menekülés közben estek áldozatul a füstnek és a torlódásnak.

A pinceklubnak mindössze egy viszonylag szűk lépcsős kijárata volt, ami jelentősen megnehezítette az emberek biztonságos távozását a szórakozóhelyről.

A csillagszóró lehetett a tűz kiindulópontja

A jelenlegi vizsgálatok szerint a svájci tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben.

A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg.

A hatóságok szerint a fa berendezések és a mennyezeti szigetelőanyag is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a tűz rendkívül gyorsan elterjedjen. A klub pincejellege és a korlátozott kijárat tovább növelte a veszélyt, így az újévi tragédia Svájcban percek alatt kezelhetetlenné vált.

A hatóságok átfogó vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy minden körülményre fény derüljön – írja az Origo.

