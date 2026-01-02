Kiderült a szörnyű titok: ez okozhatta a szilveszteri svájci tragédiát

Újévi ünneplésből pillanatok alatt lett pokol Svájcban. A svájci tragédia egy népszerű üdülőhelyen történt. A halálos tűzeset sokkolta a vendégeket és a hatóságokat is.

Mécsesek és virágok a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 40 ember életét vesztette és több mint százan megsebesültek

Az új év első óráiban Svájcban súlyos tragédia történt az egyik legismertebb alpesi üdülőhelyen: egy zsúfolt szórakozóhelyen tűzeset tört ki.

Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel tragédia történt. A Le Constellation nevű bár pincében működő klubja percek alatt lángba borult.

A tűz hajnali fél kettő körül lobbant fel, és rövid időn belül az egész helyiséget sűrű füst és lángok lepték el. A tűzeset idején vendégek százai tartózkodtak az épületben.

Pokollá vált a szilveszteri ünneplés

A hatóságok megerősítették, hogy legalább 47 ember életét vesztette, és több mint száz vendéget kellett kórházba szállítani. A halálos tragédia során sokan a menekülés közben estek áldozatul a füstnek és a torlódásnak.

A pinceklubnak mindössze egy viszonylag szűk lépcsős kijárata volt, ami jelentősen megnehezítette az emberek biztonságos távozását a szórakozóhelyről.

A csillagszóró lehetett a tűz kiindulópontja

A jelenlegi vizsgálatok szerint a svájci tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben.

A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg.

A hatóságok szerint a fa berendezések és a mennyezeti szigetelőanyag is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a tűz rendkívül gyorsan elterjedjen. A klub pincejellege és a korlátozott kijárat tovább növelte a veszélyt, így az újévi tragédia Svájcban percek alatt kezelhetetlenné vált.

A hatóságok átfogó vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy minden körülményre fény derüljön – írja az Origo.