Ismeretlen szám hívja? - Ez a 7 jel azonnal lebuktatja a csalókat

A spamhívások bárkit elérhetnek, ezért érdemes felkészülni, hogyan tudjuk kezelni ezeket. Fontos tudni, hogy a spamhívások nem csupán kellemetlenek, hanem komoly kockázatot is rejtenek. Az óvatosság, a megfelelő blokkolók használata és a gyanús számok felismerése segít elkerülni a kellemetlenségeket, és megvédeni a személyes és pénzügyi adatainkat - figyelmeztet a Life.

Mi az a spamhívás?

A spamhívás napjaink egyik legbosszantóbb és egyben legveszélyesebb digitális jelensége. De pontosan mi az a spamhívás, és miért érdemes vele óvatosan bánni? A spam hívás jelentése egyszerű: olyan kéretlen telefonhívás, amelyet általában különböző automatizált rendszerek vezérelnek. Ezek a hideg hívások számos célt szolgálhatnak: többek között lehet reklám, adatgyűjtés vagy akár csalás is. Elsőre sokszor ártalmatlannak tűnhetnek, de valójában egy ilyen hívás nagy kockázatot hordozhat, és akár komoly vagyoni kárt is okozhat.

Hogyan ismerhetők fel a spamhívások?

Sokan találkoztak már azzal a jelenséggel, amikor a telefon kijelzőjén egy ismeretlen szám jelenik meg, esetleg „valószínűleg spam” felirattal figyelmeztet a mobilod. Ez azt jelenti, hogy a hívószám gyanús: ismeretlen vagy nemzetközi előhívóval rendelkezik, esetleg hamis azonosítót használ, és célja az információgyűjtés vagy konkrétan az átverés, pénzügyi haszonszerzés. Az ilyen hívások többek között vagyoni kárt okozhatnak, megszerezhetik vele a banki adatait vagy személyes információkat csalhatnak ki. A veszélyes telefonszámok felismerése kulcsfontosságú a védekezésben. Íme néhány tanács, amellyel kiszűrheti a veszélyes spamhívásokat:

Ismeretlen vagy privát szám – Ha nem ismeri a számot, különösen ha nemzetközi előhívóval érkezik, legyen óvatos.

Hívószám-hamisítás (spoofing) – A csalók olyan számot jelenítenek meg, amely elsőre hitelesnek tűnik (például egy bankét), de valójában a beszélgetés alapján egyértelműen kiderül, hogy nem az.

Sürgetés és fenyegetés – Ha a hívó azt mondja, hogy „azonnal intézkednie kell”, az már gyanús.

Adatkérés – A csalók gyakran kérik a bankkártya PIN-jét, CVV-kódot, jelszavakat – ezeket soha ne adja meg.

Rövid nem fogadott hívások nemzetközi számokról – Ezek visszahívása általában magas díjjal jár (emelt díjas hívás) – ez is egy gyakori átverés.

Nyelvtani hibák: egy megbízható cég nem fog jelentős nyelvtani és helyesírási hibákat elkövetni, valamint magyartalan kifejezéseket tartalmazó üzeneteket küldeni. Ezek intő jelek lehetnek számunkra.

Egyes körzetszámokkal kapcsolatban nagyobb elővigyázatosság szükséges: a csalók általában különböző körzetszámokat használnak. Gyanús lehet például a 809-es, amely a Karib-tenger térségéből származik, de ugyanez elmondható az 5-6-7-es számokkal kezdődő előhívókról is.

A legjobb fegyver a kéretlen hívások ellen: így működik a spamhívásblokkoló

Az úgynevezett spamszűrő a legtöbb új telefon esetén már rendelkezésre áll. Ez a funkció akkor is felismeri a hívó felet, ha az nincs a névjegylistánkban, és figyelmeztet arra is, ha a bejövő hívás spamgyanús. A funkciót néhány egyszerű lépéssel beállíthatjuk az androidos telefonokon: