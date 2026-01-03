Indítsa tiszta lappal az újévet

Az új év kezdete különleges és különleges lendületet is adhat. Ilyenkor lezárunk, elengedünk, és persze teret, helyet készítünk az újnak. A rendrakás ilyenkor nem csupán hétköznapi takarítás, nem a szilveszteri csillogás és romok eltakarítása a cél. Ez a jellegű takarítás, tudatos újrakezdés.

Fontos, hogy az új év első hetében jól átgondoltan, területenként elvégezzük a rendrakást. Ha nem sajnáljuk erre az időt és a maximális figyelmet, akkor olyan rendszert alakíthatunk ki, amelyet nemcsak létrehozunk, hanem hosszú távon fenn is tudunk majd tartani – írja a Mindmegette.

A nyitány: a bejárat és az előszoba

Az otthon „kapuja” mindenképp meghatározza az első benyomást rólunk, az otthonunkról – de a saját viszonyunkat is az életterünkhöz. Bárki érkezik ráláthat a mindennapjainkra. Az első héten érdemes tehát az előszobában rendet tenni: szelektáljuk vagy rakjuk el a cipőket nézzük át a kabátokat, hiszen egészen biztosan jóval több lóg a fogason, mint amennyi indokolt lenne. Menjenek a szekrények mélyére a felesleges táskák, sálak is. Csak az maradjon elöl, amit valóban használunk. Egy letisztult előszoba már belépéskor nyugalmat ad.

A konyha – ahol a rend gyorsan káoszba fordul

A konyha a mindennapok egyik legforgalmasabb tere. Itt a legnehezebb átlátható rendszert létrehozni. De azért ne adjuk fel, kezdjük a szekrényekkel: nézzük át az edényeket, eszközöket, valamint az összes fűszert. Ami régóta érintetlen, attól bátran váljunk meg, a fűszerek felhasználásának ideje gyorsan elévül, érdemes erre figyelni. A kamrában külön figyelmet érdemelnek a lejárt vagy megkezdett alapanyagok, szedjük két kupacba azokat. A bontatlanok menjenek egy polccal lejjebb vagy hátra, a megkezdett alapanyagokat meg mielőbb használjuk fel, esetleg töltsük a fajta szerinti dobozába.

Nézzük át az edényeket, a bögréket is. Ami csorba vagy kopott vagy sérült menjen a kukába, vagy azonnal kezdjünk vele valami okosat. Ültessünk bele egy virágot, vagy ragasszuk meg, alakítsuk át. Ha erre aktuálisan nincs energia, akkor mennie kell, különben egész évben a nyakunkon marad. Ha mindennek megvan a helye, a rend sokkal tovább megmarad.

Ruhák, amelyek már nem minket szolgálnak

Az új év kiváló alkalom a gardrób átnézésére. Az első héten válasszunk ki egy délutánt, és vegyük sorra a ruháinkat. Amit egy éve nem hordtunk, ami kényelmetlen vagy nem tükrözi a jelenlegi életünket, azt gond nélkül engedjük el. Ha kevesebb a ruhánk, könnyebben választjuk ki a megfelelőt – hiába lenne fordítottan logikus, ez a tapasztalat. A sok ruha nem segít a reggeli kapkodásban.

Íróasztal, papírok, digitális rendrakás

Nemcsak a fizikai tér igényel figyelmet. Az íróasztalon halmozódó papírok, jegyzetek, számlák mentálisan is nagy terhet rónak ránk. Joggal érezhetjük úgy, hogy agyon nyomnak az elintéznivalók. Az új év első hetében érdemes hát a még papíron érkező hivatalos leveleket, számlákat rendezni, rendszerezni. A digitális eszközökön pedig törölni a felesleges fájlokat, képeket, e-maileket. A tiszta felület szépen támogatja a tiszta gondolkodást.