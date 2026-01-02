2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Krónika

Erős földrengés rázta meg Mexikó déli részét

MH/ MTI
 2026. január 2. péntek. 20:42
Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken Mexikó déli részét - közölte a latin-amerikai ország földtani intézete.

Az emberek az utcákra menekültek
Fotó: Francisco ROBLES / AFP

A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.

A rengést Mexikóvárosban is érezni lehetett, ahol a Milenio című helyi lap szerint egy 67 éves férfi életét vesztette, amikor megcsúszott a lépcsőn egy épület evakuálása közben.

Nagyobb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek a földrengés riasztás miatt egy időre meg kellett szakítania sajtótájékoztatóját.

A rengés fészkéhez közelebb lévő Acapulco kikötővárosban kisebb károkat jelentettek a homlokzatokon, de áramkimaradásokról és gázszivárgásokról is érkeztek beszámolók.

Mexikó nyugati partvidéke a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések.

