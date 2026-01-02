Elhunyt Tommy Lee Jones lánya

A San Franciscó-i tűzoltóság szóvivője a TMZ-nek elmondta, hogy az mentőszolgálat egységei hajnali 2:52-kor érkeztek a szállodába egy bejelentett orvosi vészhelyzettel kapcsolatban. A kiérkezésük után a mentősök elvégezték az állapotfelmérést, és a helyszínen halottnak nyilvánították a személyt.



A helyszínt átadták a San Franciscó-i Rendőrkapitányságnak és az orvosszakértői hivatalnak további vizsgálat céljából.

A San Franciscó-i rendőrség szóvivője a TMZ-nek elmondta, hogy ... hajnali 3:14 körül a rendőreik kiérkeztek a szállodába egy elhunyt személyről szóló bejelentéssel kapcsolatban. A helyszínen a rendőrök találkoztak a mentősökkel, akik a felnőtt nőt halottnak nyilvánították.

A helyszínre érkező orvosszakértő vizsgálatot folytatott. A halál oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok pedig további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.



Victoria Tommy és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született .

Röviden apja nyomdokaiba lépett, színészi debütálását 2002-ben, a Men in Black 2-ben tette, még tinédzserként. Később feltűnt a 2003-as One Tree Hill című filmben, majd a 2005-ös The Three Burials of Melquiades Estrada című filmben, amelyet apja rendezett, és amelyben mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is szerepelt , aki a képek fotósaként szolgált.

Viktória 34 éves volt.