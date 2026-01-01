Tragédiával indította az új évet Hollandia

Csütörtök hajnalban teljesen összeomlott az amszterdami Vondelkerk templomtornya, miután éjfél után súlyos tűz ütött ki az épületben – számolt be a NL Times .

Az esetet rövid időn belül nagy kiterjedésű tűznek minősítették, a hatóságok pedig regionális vészhelyzetet rendeltek el a sűrűn lakott környék miatt, idézi a holland oldalt a Mandiner.

A lángok hajnali fél háromkor is ellenőrizhetetlenek voltak, az erős füst miatt NL-Alert figyelmeztetést küldtek ki a lakosságnak.

A 154 éves, műemléki védettség alatt álló templom tornyának felső részei már a tűz első óráiban leszakadtak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az égő toronyból hatalmas szikrazápor indult el kelet felé, miközben az izzó, régi fából származó parázs a városközpont irányába sodródott.

Femke Halsema, Amszterdam polgármestere rendkívül súlyosnak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy az elsődleges cél jelenleg a környéken élők biztonságának és otthonainak védelme. Ennek érdekében több közeli lakóépületet kiürítettek, a templom környékén pedig teljes útlezárásokat vezettek be. A tűzoltók házról házra járva értesítették az érintetteket, sok lakó az éjszaka közepén kényszerült elhagyni otthonát.

A Vondelkerk 1872-ben épült, és több mint egy évszázadon át római katolikus templomként működött. Az elmúlt évtizedekben rendezvényhelyszínként és kisebb vállalkozások otthonaként szolgált. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják, a károk mértéke jelentős.