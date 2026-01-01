Krónika
Szilveszteri káosz: a mentők éjt nappallá téve dolgoztak
Több ezer eset, pirotechnikai sérülések és alkoholos balesetek – az év utolsó napja nem volt könnyű a szakemberek számára
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője
Fotó: MH/Török Péter
A mmentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel. Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak - tette hozzá.