Előd

Krónika

Szilveszteri káosz: a mentők éjt nappallá téve dolgoztak

Több ezer eset, pirotechnikai sérülések és alkoholos balesetek – az év utolsó napja nem volt könnyű a szakemberek számára

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 13:39
Bőven kivették a részüket a szilveszteri „romeltakarításból” a mentők.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője
Fotó: MH/Török Péter

A mmentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel. Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.

Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak - tette hozzá.

