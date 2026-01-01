2026. január 8., csütörtök

Krónika

Nem vitte el senki a milliárdos főnyereményt

Itt jönnek az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 6:22
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartották az ötös lottó számsorsolást a Szilveszteri Szuperlottón.

Nem vitte el senki a főnyereményt
Fotó: MH archív/Hartyányi Norbert

Nyerőszámok: 17 (tizenhét), 28 (huszonnyolc), 36 (harminchat), 70 (hetven), 82 (nyolcvankettő).

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint; 3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint; 2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.

