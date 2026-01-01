Negyvenen életüket vesztették, sok a sérült + VIDEÓ

A svájci síparadicsomban szilveszter éjszaka tragédia történt. A robbanás egy turisták által kedvelt bárban következett be, a mentési munkálatok még órákkal később is tartottak. A legfrissebb információk szerint a bárban keletkezett pusztító tűzben legalább negyvenen életüket vesztették, és közel 115-en megsérültek.

Több ember meghalt és sokan megsérültek, amikor robbanás történt egy bárban, a luxus alpesi síparadicsomban, Crans Montana városában – közölte a svájci rendőrség január 1-jén kora reggel

A rendőrség szóvivője korábban úgy fogalmazott, hogy ismeretlen eredetű robbanás történt a szórakozóhelyen, ám később tisztázták: a robbanás nem az ok, hanem a következmény volt. Szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak – közölte a svájci rendőrség.

Többen meghaltak egy robbanásban a svájci Crans-Montanában

„Ismeretlen eredetű robbanás történt” – mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek. „Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van” – tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték.

A svájci rendőrség közlése szerint a robbanás okát továbbra is vizsgálják, és egyelőre nem erősítették meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint tűzijáték okozhatta a detonációt. A helyi Rhone FM rádió úgy tudja, hogy a bárban a robbanás idején több mint száz ember tartózkodott.

A hatóságok tájékoztatása szerint a helyszínre számos mentőautó és helikopter érkezett, a sérültek ellátása több órán át tartott. A rendőrség segélyvonalat hozott létre azok számára, akik hozzátartozóikról szeretnének információt kapni – írja a Daily Mail nyomán az Origo.

Béatrice Pilloud rendőrfőnök elmondta: „Nem robbanás történt, hanem nagy kiterjedésű tűzvész”, és hangsúlyozta, hogy jelenleg nem terrortámadásra gyanakszanak.

A Telegraph beszámolója szerint több szemtanú is arról beszélt, hogy pirotechnikai eszközök okozhatták a katasztrófát. Egy francia fiatal nő elmondása szerint az egyik vendég egy pezsgősüvegbe helyezett csillagszórót emelt a mennyezethez, majd pillanatok alatt lángba borult az egész helyiség.

