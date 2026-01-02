2026. január 8., csütörtök

Előd

Mit szabad és mit nem szabad tenni újévkor?

Mindaz, ami az első napon történik, leképezi az egész évet

 2026. január 2. péntek. 2:25
Újévi babonák és szokások, avagy mit szabad és mit nem szabad csinálni az újév első napján, ha azt szeretnénk, hogy szerencsés esztendő elé nézzünk.

Mit szabad és mit nem szabad tenni újévkor?
A lencse bőségjelkép, a pénzt szimbolizálja, az újévi ételek elmaradhatatlan része
Fotó: Science Photo Library via AFP/Victor de Schwanberg

Megmutatjuk, mik azok, amelyek máig velünk élnek és ahhoz kellenek, hogy 2026 egy szerencsés és boldog év legyen – írta meg a feol.hu.

1. Újévi babonák mit nem szabad:

  • Nem szabad szárnyas ételeket fogyasztani ezen a napon, mert a szárnyasok kikaparják a szerencsét.
  • Nem szabad mosni, teregetni, varrni és fonni, ezekről úgy tartják, hogy szerencsétlenséget, halált hoznak.
  • Nem szabad vitatkozni, mert akkor az év további részére is a folyamatos perlekedés lesz jellemző.
  • Nem szabad – persze vannak kivételek – orvoshoz menni, mert az betegeskedő évet vetít elénk.
  • Nem szabad kölcsön adni,- és kérni, mert akkor egész évben kiadásaink lesznek.
  • Nem szabad kivinni a szemetet, mert azzal a szerencsénket visszük ki.

2. Újévi babonák mit szabad:

  • Malacot kell fogyasztani, mert a babona szerint az kitúrja a szerencsét számunkra.
  • Lencsét kell fogyasztani, mert az bőséget és gazdagságot hoz.
  • Rendben kell lennie az otthonodnak, mert a kupleráj egész éves káoszt szül.
  • Ha gyümölcsöző évet szeretnél anyagilag, akkor sok gyümölcsöt kell fogyasztani.
  • Ne csak mi fogyasszunk bőséggel az ételekből, hanem az állatok is bőven kapjanak, így szintén a bőséget vonzhatjuk be.
