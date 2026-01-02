Mit szabad és mit nem szabad tenni újévkor?

Újévi babonák és szokások, avagy mit szabad és mit nem szabad csinálni az újév első napján, ha azt szeretnénk, hogy szerencsés esztendő elé nézzünk.

Megmutatjuk, mik azok, amelyek máig velünk élnek és ahhoz kellenek, hogy 2026 egy szerencsés és boldog év legyen – írta meg a feol.hu.

1. Újévi babonák mit nem szabad:

Nem szabad szárnyas ételeket fogyasztani ezen a napon, mert a szárnyasok kikaparják a szerencsét.

Nem szabad mosni, teregetni, varrni és fonni, ezekről úgy tartják, hogy szerencsétlenséget, halált hoznak.

Nem szabad vitatkozni, mert akkor az év további részére is a folyamatos perlekedés lesz jellemző.

Nem szabad – persze vannak kivételek – orvoshoz menni, mert az betegeskedő évet vetít elénk.

Nem szabad kölcsön adni,- és kérni, mert akkor egész évben kiadásaink lesznek.

Nem szabad kivinni a szemetet, mert azzal a szerencsénket visszük ki.

2. Újévi babonák mit szabad: