Krónika
Mit szabad és mit nem szabad tenni újévkor?
Mindaz, ami az első napon történik, leképezi az egész évet
A lencse bőségjelkép, a pénzt szimbolizálja, az újévi ételek elmaradhatatlan része
Fotó: Science Photo Library via AFP/Victor de Schwanberg
Megmutatjuk, mik azok, amelyek máig velünk élnek és ahhoz kellenek, hogy 2026 egy szerencsés és boldog év legyen – írta meg a feol.hu.
1. Újévi babonák mit nem szabad:
- Nem szabad szárnyas ételeket fogyasztani ezen a napon, mert a szárnyasok kikaparják a szerencsét.
- Nem szabad mosni, teregetni, varrni és fonni, ezekről úgy tartják, hogy szerencsétlenséget, halált hoznak.
- Nem szabad vitatkozni, mert akkor az év további részére is a folyamatos perlekedés lesz jellemző.
- Nem szabad – persze vannak kivételek – orvoshoz menni, mert az betegeskedő évet vetít elénk.
- Nem szabad kölcsön adni,- és kérni, mert akkor egész évben kiadásaink lesznek.
- Nem szabad kivinni a szemetet, mert azzal a szerencsénket visszük ki.
2. Újévi babonák mit szabad:
- Malacot kell fogyasztani, mert a babona szerint az kitúrja a szerencsét számunkra.
- Lencsét kell fogyasztani, mert az bőséget és gazdagságot hoz.
- Rendben kell lennie az otthonodnak, mert a kupleráj egész éves káoszt szül.
- Ha gyümölcsöző évet szeretnél anyagilag, akkor sok gyümölcsöt kell fogyasztani.
- Ne csak mi fogyasszunk bőséggel az ételekből, hanem az állatok is bőven kapjanak, így szintén a bőséget vonzhatjuk be.