Mikor pihenhetünk 2026-ban?

Jöhetnek a hosszú hétvégék

MH
 2026. január 1. csütörtök. 18:03
Négynapos és háromnapos hosszú hétvégék sora vár ránk. Így alakul 2026 naptára: hosszú hétvégék, pihenőnapok és ledolgozós szombatok egy helyen.

Megkezdődött a 2026-os esztendő, és ahogy ilyenkor lenni szokott, sokakban már most felmerül a kérdés: mikor lehet pihenni, mikor érdemes szabadságot kivenni, és hány hosszú hétvégére számíthatunk az év során? Jó hír: 2026 bőkezű lesz a pihenőnapokkal, bár néhány szombati munkanapot is be kell majd vállalni. Így alakul 2026 naptára.

2026 naptára: már az év eleje is ajándék

A 2026-os év négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-e vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy január 2-a, péntek áthelyezett pihenőnap. A januári extra pihenést azonban január 10-én, szombaton kell ledolgozni.

Márciusban nincs hosszú hétvége

Március 15-e vasárnapra esik, így itt sajnos nem alakul ki hosszabb pihenő, ez az ünnepnap „elveszik” a hétvégében.

A húsvét hozza a megszokott négy napot

A tavasz egyik fénypontja a húsvét lesz:

  • április 3. péntek – nagypéntek
  • április 5. vasárnap – húsvétvasárnap
  • április 6. hétfő – húsvéthétfő

Ez azt jelenti, hogy április 3–6. között négynapos húsvéti hosszú hétvége vár ránk.

Május: két hosszú hétvége egymás után

Május különösen kedvezően alakul:

  • május 1-je péntekre esik, így május 1–3. között háromnapos hosszú hétvége lesz,
  • pünkösd is májusban érkezik: május 25-e hétfő pünkösdhétfő, így május 23–25. között újabb háromnapos pihenő jön.

Augusztus: hosszú hétvége, de szombati munka is

Augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszú hétvégévé alakul augusztus 20–23. között.

Az extra pihenés ára azonban egy ledolgozós nap:

  • augusztus 21., péntek pihenőnap,
  • augusztus 8., szombat munkanap.

Őszi pihenő októberben

Október 23-a péntekre esik, így október 23–25. között háromnapos hosszú hétvége várható. November 1-je vasárnapra esik, így itt sem alakul ki hosszabb pihenő.

A karácsony ismét hosszú hétvége lesz

Az év végén újra örülhetünk:

  • december 25-e péntek,
  • december 26-a szombat.

Emellett december 24-e, csütörtök pihenőnap lesz, így december 24–27. között négynapos karácsonyi hosszú hétvége lesz.

A ledolgozás időpontja:

  • december 12., szombat munkanap.

2026-ban:

  • 3 ünnepnap esik hétvégére (március 15., november 1., december 26.),
  • 3 áthelyezett pihenőnap lesz,
  • 3 ledolgozós szombattal kell számolni.

A hétfőre vagy péntekre eső mozgó ünnepek problémamentesek, a dátumhoz kötött napok azonban minden évben újraírják a naptárt – írta meg a baon.hu.

Munkaszüneti napok 2026-ban

  • január 1., csütörtök
  • március 15., vasárnap
  • április 3., péntek (nagypéntek)
  • április 6., hétfő (húsvéthétfő)

Áthelyezett pihenőnapok

  • január 2., péntek
  • augusztus 21., péntek
  • december 24., csütörtök

Ledolgozós szombatok

  • január 10.
  • augusztus 8.
  • december 12.

Ennyi hosszú hétvége jön

Összesen 7 hosszú hétvégére számíthatunk:

4 négynapos:

  • január 1–4.
  • április 3–6.
  • augusztus 20–23.
  • december 24–27.

3 háromnapos:

  • május 1–3.
  • május 23–25.
  • október 23–25.

És egy kis előretekintés: 2027. január 1-je péntekre esik, így az új év január 1–3. között háromnapos hosszú hétvégével indul majd.

  • május 1., péntek
  • május 25., hétfő (pünkösdhétfő)
  • augusztus 20., csütörtök
  • október 23., péntek
  • november 1., vasárnap
  • december 25., péntek
  • december 26., szombat
