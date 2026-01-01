Krónika
Mikor pihenhetünk 2026-ban?
Jöhetnek a hosszú hétvégék
Megkezdődött a 2026-os esztendő, és ahogy ilyenkor lenni szokott, sokakban már most felmerül a kérdés: mikor lehet pihenni, mikor érdemes szabadságot kivenni, és hány hosszú hétvégére számíthatunk az év során? Jó hír: 2026 bőkezű lesz a pihenőnapokkal, bár néhány szombati munkanapot is be kell majd vállalni. Így alakul 2026 naptára.
2026 naptára: már az év eleje is ajándék
A 2026-os év négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-e vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy január 2-a, péntek áthelyezett pihenőnap. A januári extra pihenést azonban január 10-én, szombaton kell ledolgozni.
Márciusban nincs hosszú hétvége
Március 15-e vasárnapra esik, így itt sajnos nem alakul ki hosszabb pihenő, ez az ünnepnap „elveszik” a hétvégében.
A húsvét hozza a megszokott négy napot
A tavasz egyik fénypontja a húsvét lesz:
- április 3. péntek – nagypéntek
- április 5. vasárnap – húsvétvasárnap
- április 6. hétfő – húsvéthétfő
Ez azt jelenti, hogy április 3–6. között négynapos húsvéti hosszú hétvége vár ránk.
Május: két hosszú hétvége egymás után
Május különösen kedvezően alakul:
- május 1-je péntekre esik, így május 1–3. között háromnapos hosszú hétvége lesz,
- pünkösd is májusban érkezik: május 25-e hétfő pünkösdhétfő, így május 23–25. között újabb háromnapos pihenő jön.
Augusztus: hosszú hétvége, de szombati munka is
Augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszú hétvégévé alakul augusztus 20–23. között.
Az extra pihenés ára azonban egy ledolgozós nap:
- augusztus 21., péntek pihenőnap,
- augusztus 8., szombat munkanap.
Őszi pihenő októberben
Október 23-a péntekre esik, így október 23–25. között háromnapos hosszú hétvége várható. November 1-je vasárnapra esik, így itt sem alakul ki hosszabb pihenő.
A karácsony ismét hosszú hétvége lesz
Az év végén újra örülhetünk:
- december 25-e péntek,
- december 26-a szombat.
Emellett december 24-e, csütörtök pihenőnap lesz, így december 24–27. között négynapos karácsonyi hosszú hétvége lesz.
A ledolgozás időpontja:
- december 12., szombat munkanap.
2026-ban:
- 3 ünnepnap esik hétvégére (március 15., november 1., december 26.),
- 3 áthelyezett pihenőnap lesz,
- 3 ledolgozós szombattal kell számolni.
A hétfőre vagy péntekre eső mozgó ünnepek problémamentesek, a dátumhoz kötött napok azonban minden évben újraírják a naptárt – írta meg a baon.hu.
Munkaszüneti napok 2026-ban
- január 1., csütörtök
- március 15., vasárnap
- április 3., péntek (nagypéntek)
- április 6., hétfő (húsvéthétfő)
Áthelyezett pihenőnapok
- január 2., péntek
- augusztus 21., péntek
- december 24., csütörtök
Ledolgozós szombatok
- január 10.
- augusztus 8.
- december 12.
Ennyi hosszú hétvége jön
Összesen 7 hosszú hétvégére számíthatunk:
4 négynapos:
- január 1–4.
- április 3–6.
- augusztus 20–23.
- december 24–27.
3 háromnapos:
- május 1–3.
- május 23–25.
- október 23–25.
És egy kis előretekintés: 2027. január 1-je péntekre esik, így az új év január 1–3. között háromnapos hosszú hétvégével indul majd.
- május 1., péntek
- május 25., hétfő (pünkösdhétfő)
- augusztus 20., csütörtök
- október 23., péntek
- november 1., vasárnap
- december 25., péntek
- december 26., szombat