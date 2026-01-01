Mikor pihenhetünk 2026-ban?

Négynapos és háromnapos hosszú hétvégék sora vár ránk. Így alakul 2026 naptára: hosszú hétvégék, pihenőnapok és ledolgozós szombatok egy helyen.

El lehet kezdeni a határidőnaplóba beleírni, mikor hova menjünk a négynapos hosszú hétvégéken

Megkezdődött a 2026-os esztendő, és ahogy ilyenkor lenni szokott, sokakban már most felmerül a kérdés: mikor lehet pihenni, mikor érdemes szabadságot kivenni, és hány hosszú hétvégére számíthatunk az év során? Jó hír: 2026 bőkezű lesz a pihenőnapokkal, bár néhány szombati munkanapot is be kell majd vállalni. Így alakul 2026 naptára.

2026 naptára: már az év eleje is ajándék

A 2026-os év négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-e vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy január 2-a, péntek áthelyezett pihenőnap. A januári extra pihenést azonban január 10-én, szombaton kell ledolgozni.

Márciusban nincs hosszú hétvége

Március 15-e vasárnapra esik, így itt sajnos nem alakul ki hosszabb pihenő, ez az ünnepnap „elveszik” a hétvégében.

A húsvét hozza a megszokott négy napot

A tavasz egyik fénypontja a húsvét lesz:

április 3. péntek – nagypéntek

április 5. vasárnap – húsvétvasárnap

április 6. hétfő – húsvéthétfő

Ez azt jelenti, hogy április 3–6. között négynapos húsvéti hosszú hétvége vár ránk.

Május: két hosszú hétvége egymás után

Május különösen kedvezően alakul:

május 1-je péntekre esik, így május 1–3. között háromnapos hosszú hétvége lesz,

pünkösd is májusban érkezik: május 25-e hétfő pünkösdhétfő, így május 23–25. között újabb háromnapos pihenő jön.

Augusztus: hosszú hétvége, de szombati munka is

Augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszú hétvégévé alakul augusztus 20–23. között.

Az extra pihenés ára azonban egy ledolgozós nap:

augusztus 21., péntek pihenőnap,

augusztus 8., szombat munkanap.

Őszi pihenő októberben

Október 23-a péntekre esik, így október 23–25. között háromnapos hosszú hétvége várható. November 1-je vasárnapra esik, így itt sem alakul ki hosszabb pihenő.

A karácsony ismét hosszú hétvége lesz

Az év végén újra örülhetünk:

december 25-e péntek,

december 26-a szombat.

Emellett december 24-e, csütörtök pihenőnap lesz, így december 24–27. között négynapos karácsonyi hosszú hétvége lesz.

A ledolgozás időpontja:

december 12., szombat munkanap.

2026-ban:

3 ünnepnap esik hétvégére (március 15., november 1., december 26.),

3 áthelyezett pihenőnap lesz,

3 ledolgozós szombattal kell számolni.

A hétfőre vagy péntekre eső mozgó ünnepek problémamentesek, a dátumhoz kötött napok azonban minden évben újraírják a naptárt – írta meg a baon.hu.

Munkaszüneti napok 2026-ban

január 1., csütörtök

március 15., vasárnap

április 3., péntek (nagypéntek)

április 6., hétfő (húsvéthétfő)

Áthelyezett pihenőnapok

január 2., péntek

augusztus 21., péntek

december 24., csütörtök

Ledolgozós szombatok

január 10.

augusztus 8.

december 12.

Ennyi hosszú hétvége jön

Összesen 7 hosszú hétvégére számíthatunk:

4 négynapos:

január 1–4.

április 3–6.

augusztus 20–23.

december 24–27.

3 háromnapos:

május 1–3.

május 23–25.

október 23–25.

És egy kis előretekintés: 2027. január 1-je péntekre esik, így az új év január 1–3. között háromnapos hosszú hétvégével indul majd.