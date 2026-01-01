Ez az, amit senki sem várt az év utolsó napján

Megyeszerte 40 kéményseprő dolgozott azon az év utolsó munkanapján, hogy szerencsés legyen az év befejezése és az újév kezdete.

Megyeszerte 40 kéményseprő dolgozott az év utolsó napján 1985. december 31-én. A sok tennivalót a piszkos, kitakarításra érdemes kémények mellett azon babona okozta, miszerint, aki kéményseprőt lát, az szerencsés lesz – írta meg a feol.hu. Erről kérdezett akkori munkatársunk egy szakembert.

„Az emberek többsége, ha szembetalálkozom velük az utcán, a gombjához nyúl, vagy egyszerűen csak elmosolyodik. Vizsgák, nagyobb családi események előtt sokan várnak tőlem szerencsét az ismerőseim, sőt családtagjaim közül is…” – nyilatkozta akkor Bartos József kéményseprő.

De, hogy valóban szerencsét hoznak-e a kéményseprők, arra a következőképp felelt: „Mi azt tartjuk, ügyfeleinknek az a legnagyobb szerencséje, ha gyorsan, szakszerűen, hibátlanul dolgozunk.”