Új mélytengeri kutatás kezdődik a eltűnt Malaysia Airlines MH370 járat után

Szerdán megkezdődött a Malaysia Airlines 370-es járatának mélytengeri keresése az Indiai-óceánon, ezzel újjáéledtek az erőfeszítések az egyik legnagyobb repülési rejtély megoldására, több mint egy évtizeddel azután, hogy a repülőgép 239 emberrel a fedélzetén eltűnt.

Malajzia közlekedési minisztériuma szerdán közölte, hogy az Armada 86 05 nevű kutatóhajó két autonóm víz alatti járművel megérkezett a kijelölt kutatási területre.

A közleményben nem hozták nyilvánosságra a kutatási terület helyét. Azt írták, hogy a hajót Nyugat-Ausztrália Fremantle kikötőjében készítették fel a kutatásra.

A kormány nem említette kifejezetten az Ocean Infinity nevű vállalatot, amely a korábbi keresést vezette, és amelyet már régóta kijelöltek az új keresés vezetésére. Azonban a kormány által számmal megjelölt járművet a tengeri és légiközlekedési weboldalak széles körben az Ocean Infinity tulajdonaként azonosították.

December elején a malajziai kormány bejelentette, hogy a texasi székhelyű tengeri robotikai vállalat megújított „nincs találat, nincs díj” megállapodás keretében megkezdi a tengerfenék célzott területeinek kutatását.

Az Ocean Infinity megerősítette, hogy újraindítja az MH370 keresését, de a művelet „fontos és érzékeny jellegére” hivatkozva nem volt hajlandó további kommentárt fűzni hozzá.

Az Ocean Infinity korábban, 2018-ban hasonló szerződés keretében kutatta át a tengerfeneket, de nem talált nyomát a repülőgépnek. A vállalat közölte, hogy azóta fejlesztette technológiáját és finomította elemzési módszereit. Oliver Plunkett vezérigazgató tavaly elmondta, hogy a cég több szakértővel együttműködve szűkítette le a keresési területet arra a helyre, amelyet a legvalószínűbb becsapódási helynek tart.

Az év elején az Ocean Infinity rövid időre újraindította a tengerfenék kutatási műveleteit az Indiai-óceán déli részén egy új, 15 000 négyzetkilométeres (5800 négyzetmérföldes) területen, miután megkapta Malajzia jóváhagyását, de a munkát áprilisban rossz időjárás miatt felfüggesztették.

A Malaysia Airlines repülőgépe 2014. március 8-án, röviddel a Kuala Lumpurból Pekingbe indulás után tűnt el a radarról. A műholdas adatok később azt mutatták, hogy a repülőgép eltért a tervezett útvonalától, és dél felé repült a távoli déli Indiai-óceán felé, ahol a nyomozók szerint lezuhant. A pályaváltás okára soha nem adtak magyarázatot.

A költséges és elhúzódó többnemzetiségű keresési erőfeszítések nem vezettek eredményre, bár a repülőgépről származóként feltételezett roncsdarabok később partra sodródtak Kelet-Afrika partjainál és az Indiai-óceán szigetein. A fő roncsokat és a holttesteket soha nem találták meg - írja az Independent.