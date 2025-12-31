Krónika
Nem találtak telitalálatost a Skandin
A Szilveszter nem hozott senkinek nagy szerencsét
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH
Első számsorsolás: 5 (öt), 10 (tíz), 20 (húsz), 24 (huszonnégy), 27 (huszonhét), 30 (harminc), 31 (harmincegy).
Második számsorsolás: 2 (kettő), 10 (tíz), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 17 (tizenhét), 27 (huszonhét), 34 (harmincnégy).
Nyeremények: 7 találatos nem volt; 6 találatos szelvény 77 darab, nyereményük egyenként 213 225 forint; 5 találatos szelvény 2503 darab, nyereményük egyenként 6560 forint; 4 találatos szelvény 35 501 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.