2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Nem találtak telitalálatost a Skandin

A Szilveszter nem hozott senkinek nagy szerencsét

MH
 2025. december 31. szerda. 23:38
Megosztás

Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint december 31-én megtartották a 53. heti Skandináv lottó sorsolást. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket...

Nem találtak telitalálatost a Skandin
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH

Első számsorsolás: 5 (öt), 10 (tíz), 20 (húsz), 24 (huszonnégy), 27 (huszonhét), 30 (harminc), 31 (harmincegy).

Második számsorsolás: 2 (kettő), 10 (tíz), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 17 (tizenhét), 27 (huszonhét), 34 (harmincnégy).

Nyeremények: 7 találatos nem volt; 6 találatos szelvény 77 darab, nyereményük egyenként 213 225 forint; 5 találatos szelvény 2503 darab, nyereményük egyenként 6560 forint; 4 találatos szelvény 35 501 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Nem volt telitalálatos a Skandin

Nem volt telitalálatos a Skandin

ĀA Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint május 21-én megtartották a 21. heti Skandináv lottó sorsolást