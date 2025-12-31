Hideg idővel indul az új év

Azt írták, múlt keddtől csütörtökig az ország nyugati, délnyugati harmadán többfelé hullott 5-20 milliméter közötti csapadék, amelynek egy része hó formájában esett. Az ország északkeleti harmadán azonban semmit vagy csak 1 milliméter alatti csapadékot mértek.

A decemberi csapadékmennyiség országszerte a sokéves átlag alatt alakult. Az Alföld jelentős részén a talajnak csak a felszínközeli rétege tartalmaz jelentősebb mennyiségű nedvességet, a középső és mélyebb talajréteg nedvességtartalma továbbra sem éri el az 50 százalékot a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében a felső fél méter is bőven tartalmaz nedvességet, a fél méternél mélyebb réteg azonban csak kis területen az északi és délnyugati határszéleken töltődött fel.

A hőmérséklet számottevően visszaesett a karácsony előtti időszakhoz képest, de még így is a sokéves átlag körül vagy kevéssel fölötte alakult. A napi középhőmérséklet délnyugaton és a keleti, északkeleti harmadban 1-2 Celsius-fokkal fagypont alatt, míg máshol ugyanennyivel fölötte adódott az elmúlt napokban. Éjszakánként országszerte fagypont alá, helyenként mínusz 5 és mínusz 10 fok közé hűlt a levegő, napközben azonban fagypont fölötti, többfelé 5 fok fölötti értékeket mértek. A talaj felső 5-10 centiméteres rétege helyenként már átfagyott.

A növények jelenleg kellő nedvességet találnak a talajban, ugyanakkor az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, itt kiadós csapadékra, elsősorban hóra lenne szükség.

Az előrejelzés szerint a jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik, vasárnapig a déli országrészben várható 5-15 milliméternyi csapadék, másol ennél kevesebbre lehet számítani. Eleinte havas eső, majd havazás várható, és a jövő hét első felében is főként a déli és keleti országrészekben várható hóesés. Az idő szeles marad. Főként az Alföldön pénteken és szombaton fagymentesek lesznek az éjszakák, napközben pedig 1-6 fok közé melegszik a levegő, a többi éjszakán azonban országszerte fagypont alá, főként északon mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, és vasárnaptól nappal is csak fagypont körüli vagy kevéssel az alatti értékek várhatók.