Hamar baleseteket okozott a szakadó hó

A főváros környékén 19 óra után kezdett havazni

 2025. december 31. szerda. 21:54
Frissítve: 2025. december 31. 23:54
Budapesten szilveszter este fagyos, télies időre váltott a meteorológia. Hamar több centiméteres hóréteg alakult ki főleg a magasabban fekvő kerületekben, de síkvidéken is visszafagyó, havazós, időnként havasesős-hószállingózásra lehet számítani, miközben az ország nagy részén sokfelé fehér már a táj.

Hamar baleseteket okozott a szakadó hó
December 31-én, szerda este hamar pár centiméteres hóréteg alakult ki a budapesti utakon
Fotó: MH/BánTóthKata

Budapesten csúszós utakat, járdákat tapasztalni ezekben az órákban, de már láttunk sószóró gépjárműveket is, a hóeltakarítás megkezdődött. Az alacsony hőmérséklet miatt visszafagyásra kell számítani, ezért óvatosan vezessenek és a járdákon is érdemes lassabban, figyelmesebben közlekedni.

Közben az Útinform arról tájékoztatott, hogy az M0-s autóúton, Dunaharaszti térségében egy kamion megcsúszott és a belső szalagkorlátnak ütközött. A 22-es km-nél, ezért csak a külső sáv járható az M5-ös autópálya felé vezető oldalon.

Gyál térségében szintén megcsúszott egy kamion a 30-as km-nél. Forgalomkorlátozásra kell számítani az M1-es autópálya felé vezető oldalon.

