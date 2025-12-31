2026. január 8., csütörtök

Előbb napsütés, majd havazás és erős szél

Napközben északnyugat felől megnövekszik, estére meg is vastagszik a felhőzet

 2025. december 31. szerda. 6:39
Északkeleten ugyanakkor egész nap sok lehet a felhő. Késő délután előbb északnyugaton, majd estétől másutt is elszórt jelleggel számíthatunk hószállingózásra, kisebb havazásra, amelyből különösen az Észak-Dunántúlon, majd a középső országrészben vékony, néhány cm-es hólepel is kialakulhat - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős, elsősorban a Dunántúli középhegységben viharos lökések kísérhetik. Estére Sopron, illetve a Fertő-tó térségét leszámítva csillapodik a légmozgás.

A csúcshőmérséklet többnyire fagypont közelében alakul. Késő este -7 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani.

Az orvosmeteorológus szerint fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

