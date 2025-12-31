Krónika
Előbb napsütés, majd havazás és erős szél
Napközben északnyugat felől megnövekszik, estére meg is vastagszik a felhőzet
Szilveszterkor havazás várható - Képünk illusztráció
Fotó: Getty Images via AFP/Scott Olson
A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős, elsősorban a Dunántúli középhegységben viharos lökések kísérhetik. Estére Sopron, illetve a Fertő-tó térségét leszámítva csillapodik a légmozgás.
A csúcshőmérséklet többnyire fagypont közelében alakul. Késő este -7 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani.
Az orvosmeteorológus szerint fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.