Egy milliárdos felajánlotta, hogy a cégét bárkinek odaadja, aki be tudja bizonyítani, hogy a Föld lapos

Tim Boyle, a Columbia Sportswear vezérigazgatója nyilvánosan szembeszállt a lapos Föld elmélet híveivel. Egy, a cég jellegzetes száraz humorát alkalmazó reklámkampányban a milliárdos felajánlotta, hogy átadja vállalkozását bárkinek, aki cáfolhatatlan bizonyítékot tud szolgáltatni a bolygó szélének létezésére. Jutalmul egy „100 000 dolláros vagyonnal rendelkező céget” említett – utalva a cég irodáira, bár a Columbia tényleges piaci kapitalizációja körülbelül 3 milliárd dollár.

A kihívás figyelemre méltó, mivel a vitát a hit birodalmából az ellenőrizhető tények felé tereli. A szervezők egyértelmű és szigorú szabályokat határoztak meg: a bizonyítéknak a Föld fizikai széléről készült tényleges fényképnek kell lennie, nem pedig mesterséges intelligencia által generált képnek, és nem is egy közönséges szikla vagy zsákutca fényképének. Így a kihívás csak két lehetséges kimenetelt hagy: vagy a szél létezik és lefényképezhető, vagy egyáltalán nem létezik.

A kampány olyan alapvető tudományos adatokra támaszkodik, amelyek régóta megerősítik a bolygó gömb alakú alakját. Ilyenek például a műholdfelvételek, a GPS-hez hasonló technológiák, valamint a Föld árnyékának megfigyelései a holdfogyatkozások során.

A pszichológusok úgy vélik, hogy az ilyen elméleteket gyakran nem bizonyítékok, hanem az „igazságkeresők” egy különleges közösségéhez való tartozás érzése támasztja alá. Columbia humoros kihívása ezt a hiedelmet teszi próbára, arra kérve az embereket, hogy vagy szolgáltassanak bizonyítékot, vagy ismerjék el annak hiányát.