Az Uránusz és a Neptunusz összetétele zavarba ejti a tudósokat

Egy új tanulmány arra késztet, hogy újragondoljuk az Uránusz és a Neptunusz „jégóriásokként” való beosztását. A Zürichi Egyetem tudósai egy alapvetően új, „agnosztikus” modellt javasoltak e bolygók belső szerkezetére vonatkozóan. A modell nem tesz előzetes feltételezéseket a sziklás anyag és az úgynevezett „jég” – víz, ammónia és metán – arányáról a belsejükben.

A modellezés kimutatta, hogy az Uránusz és a Neptunusz egyformán valószínűleg két gyökeresen eltérő forgatókönyvnek felel meg. Az első egy klasszikus jégóriás, hatalmas, fagyott vízből álló köpennyel. A második, ugyanilyen valószínű, egy sziklás óriás, amelyben a víz csak egy vékony réteget alkot egy hatalmas szilikátokból és vasból álló mag felett. A rendelkezésre álló adatok alapján lehetetlen megbízhatóan választani e lehetőségek között.

Így a Voyager-2 – az egyetlen űrszonda, amely meglátogatta ezeket a bolygókat – által szerzett információk elégtelennek bizonyultak. A tanulmány szerzői kifejezetten kijelentik, hogy csak az új, speciális, a Naprendszer külső pontjaira irányuló orbitális küldetések adhatnak választ erre az alapvető rejtélyre, és segíthetnek megérteni az Uránusz és a Neptunusz valódi természetét.