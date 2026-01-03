A világ legöregebb fáját véletlenül elpusztította egy tudós

Felfedezésekor a világ legidősebb fája, a Prométheusz becenevű fenyő egy tragikus hiba miatt veszett oda. A Pinus longaeva (hegyvidéki sörtéjűfenyő) a nevadai Wheeler-csúcs közelében nőtt, az Egyesült Államokban. 1964-ben Donald Currie földrajz szakos végzős hallgató, aki az évgyűrűk segítségével tanulmányozta az éghajlat történetét, engedélyt kapott arra, hogy mintákat gyűjtsön egy csoport ősi fáról.

Miután technikai nehézségekbe ütközött, miközben megpróbált magmintát venni a Prométheusz hatalmas törzséből, Kerry további engedélyt kért és kivágta a fát. Csak később, miközben aprólékosan számolta a keresztmetszeti évgyűrűket, döbbent rá rémülten, hogy a fenyő körülbelül 4900 éves. Így a bolygó legrégebbi ismert, nem klonális élőlénye véletlenül elpusztult.

Ma már csak egy jellegtelen csonk maradt a Prométheusz helyén, amely beleolvad a hegyi tájba. A fa egy része a Great Basin Nemzeti Park Múzeumában látható.

A történet kemény tanulsággal szolgált a természeti archívumok értékéről és törékenységéről, és szigorúbb szabályozásokhoz vezetett az ősi fák tanulmányozásával kapcsolatban - írta meg a Gismeteo.