Krónika

A világ legöregebb fáját véletlenül elpusztította egy tudós

Ma már csak egy jellegtelen csonk maradt

MH
 2026. január 3. szombat. 13:48
Felfedezésekor a világ legidősebb fája, a Prométheusz becenevű fenyő egy tragikus hiba miatt veszett oda. A Pinus longaeva (hegyvidéki sörtéjűfenyő) a nevadai Wheeler-csúcs közelében nőtt, az Egyesült Államokban. 1964-ben Donald Currie földrajz szakos végzős hallgató, aki az évgyűrűk segítségével tanulmányozta az éghajlat történetét, engedélyt kapott arra, hogy mintákat gyűjtsön egy csoport ősi fáról.

Prométheusz fa maradványa
Fotó: Wikipedia/Jrbouldin

Miután technikai nehézségekbe ütközött, miközben megpróbált magmintát venni a Prométheusz hatalmas törzséből, Kerry további engedélyt kért és kivágta a fát. Csak később, miközben aprólékosan számolta a keresztmetszeti évgyűrűket, döbbent rá rémülten, hogy a fenyő körülbelül 4900 éves. Így a bolygó legrégebbi ismert, nem klonális élőlénye véletlenül elpusztult.

Ma már csak egy jellegtelen csonk maradt a Prométheusz helyén, amely beleolvad a hegyi tájba. A fa egy része a Great Basin Nemzeti Park Múzeumában látható.

A történet kemény tanulsággal szolgált a természeti archívumok értékéről és törékenységéről, és szigorúbb szabályozásokhoz vezetett az ősi fák tanulmányozásával kapcsolatban - írta meg a Gismeteo.

