A világ legöregebb fáját véletlenül elpusztította egy tudós
Ma már csak egy jellegtelen csonk maradt
Miután technikai nehézségekbe ütközött, miközben megpróbált magmintát venni a Prométheusz hatalmas törzséből, Kerry további engedélyt kért és kivágta a fát. Csak később, miközben aprólékosan számolta a keresztmetszeti évgyűrűket, döbbent rá rémülten, hogy a fenyő körülbelül 4900 éves. Így a bolygó legrégebbi ismert, nem klonális élőlénye véletlenül elpusztult.
Ma már csak egy jellegtelen csonk maradt a Prométheusz helyén, amely beleolvad a hegyi tájba. A fa egy része a Great Basin Nemzeti Park Múzeumában látható.
A történet kemény tanulsággal szolgált a természeti archívumok értékéről és törékenységéről, és szigorúbb szabályozásokhoz vezetett az ősi fák tanulmányozásával kapcsolatban - írta meg a Gismeteo.