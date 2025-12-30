Véget ér a kamionterror

Napokon belül több száz magyar településen szűnik meg az átmenő kamionforgalom okozta zaj és veszély. A kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalmat – jelentette be Lázár János.

Napokon belül mintegy 300 magyar település lakói szabadulhatnak meg az utcáikon áthaladó, dübörgő kamionoktól. Lázár János közösségi oldalán jelentette be: a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom a jövőben kizárólag a kijelölt útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Élhetőbb falvak, tiszta szabályok

Az Origo cikke szerint, a kormány átalakítja a vidéki, helyi forgalomszervezést: országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetnek be súlykorlátozást.

A cél egyértelmű: lezárni a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a kamionok olcsóbb, de a lakosság számára elviselhetetlen útvonalakat használjanak.

„A falvaink nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a magyar fuvarosokkal is megszületik a megállapodás. Élni és élni hagyni – élhető feltételek a fuvarozóknak, nyugodt mindennapok az ott élőknek. Az új tranzitút-hálózat első nyerteseinek listáját a miniszter Facebook-posztjában tekintheti meg.