Ünnepi epegörcs

Karácsonykor a legtöbb magyar asztalról nem hiányozhat a töltött káposzta. Ez az ízletes, de eredeti formájában igen nehéz étel az arra érzékenyeknél akár komoly rosszullétet, epegörcsöt, eperohamot okozhat. Nézzük, mit tehetünk, hogy elkerüljük a bajt!

Jó lenne, ha az ünnep nem a sürgősségin érne véget. Mindenki azt szeretné, hogy a karácsony a pihenésről, az együttlétről szólna, nem az infúzióról és a fájdalomcsillapítóról. Ha tudjuk, hogy az epénk érzékeny, hajlamosak vagyunk az eperohamra, epegröcsre, érdemes előre gondolkodni. Mert a hagyomány akkor a legszebb, ha az egészségünk nem látja kárát.

A töltött káposzta igazi erőpróba elé állítja az epét, ugyanis ezt az ételt zsíros húsok, szalonna, kolbász, rántás, savanyú káposzta, bő fűszerezés jellemzi. Ezek pedig mind-mind fokozott epetermelésre késztetik a szervezetet. Az epe feladata a zsírok lebontása, ám ha az epehólyag érzékeny, gyulladt, köves vagy rosszul ürül, ez a túlterhelés fájdalmas görcsöt válthat ki.

Az epeproblémával élők jellemzően egész évben szigorúan figyelnek az étrendjükre, óvatosak, ám karácsonykor rendre elcsábulnak. Egy kicsike kanál, majd még egy, csak egyetlen gombóc tejföl nélkül… és máris megvan a baj. Mert az epe nem ismeri az ünnep fogalmát. A tünetek gyakran órákkal később jelentkeznek, bosszút állnak, de akkor már késő bánat.

Hogyan lehet epebarát az ünnep?

Az epebarát karácsony szerencsére nem a teljes lemondásról szól, nem is a hagyományok mellőzésérők, hanem az átalakításról – mert például a töltött káposztát is el lehet készíteni sovány húsból, elhagyhatjuk a füstölt alapanyagokat, csökkenthetjük a zsír mennyiségét, vagy használhatunk egészségesebb zsiradékot is. Elhagyhatjuk a rántást is, és a savanyú káposzta többszöri, alapos átmosása szintén kíméletesebb a gyomor és az epe számára.

Egyszóval, ha ismerjük szervezetünk működését és érzékenységét, legyünk résen, legyünk tudatosak, és akkor akár a hagyományos menüre sem kell nemet mondani, csak újra kell gondolni a receptet – írja a mindmegette.