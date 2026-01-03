Mi volt a leghangosabb hang a Földön?

Az 1883-as indonéziai Krakatau kitörést gyakran a valaha feljegyzett leghangosabb hangnak nevezik. A robbanást akár 3000 km-ről is hallani lehetett, és a barométerek a légköri nyomás ugrásait rögzítették az egész bolygón. Körülbelül 160 km távolságban a hangszint elérte a körülbelül 170 dB-t – ez elég volt a dobhártya megrepedéséhez. Az epicentrumban a becslések szerint 310 dB volt: ezen a területen a hang gyakorlatilag lökéshullámmá alakult, amely a megfigyelések szerint hétszer kerülte meg a Földet.Érd

Hasonló hangosságbecsléseket – körülbelül 300–315 dB-t – szoktak adni az 1908-as Tunguska-reakcióra is, amely több száz kilométeres területen erdőirtást eredményezett.

A műszeres mérések korában a legerősebb feljegyzett kitörés a Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkánkitörése volt 2022-ben. Hanghulláma körbejárta a Földet, és a hangot egészen Alaszkáig és Európáig hallani lehetett. A vulkántól 68 km-re található állomás körülbelül 1800 Pa nyomáslökést regisztrált, ami a forrásnál körülbelül 256 dB-nek felel meg.

Összehasonlításképpen, egy sugárhajtómű körülbelül 140 dB zajszintet produkál, ami megfelel az emberi fájdalomküszöbnek, míg egy porszívó akár 75 dB-t is. Laboratóriumi körülmények között lézerkísérletekkel vákuumban körülbelül 270 dB-es szintet értek el; azonban terjedő közeg nélkül az ilyen rezgések nem tekinthetők hangnak