Mi volt a leghangosabb hang a Földön?
Hasonló hangosságbecsléseket – körülbelül 300–315 dB-t – szoktak adni az 1908-as Tunguska-reakcióra is, amely több száz kilométeres területen erdőirtást eredményezett.
A műszeres mérések korában a legerősebb feljegyzett kitörés a Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkánkitörése volt 2022-ben. Hanghulláma körbejárta a Földet, és a hangot egészen Alaszkáig és Európáig hallani lehetett. A vulkántól 68 km-re található állomás körülbelül 1800 Pa nyomáslökést regisztrált, ami a forrásnál körülbelül 256 dB-nek felel meg.
Összehasonlításképpen, egy sugárhajtómű körülbelül 140 dB zajszintet produkál, ami megfelel az emberi fájdalomküszöbnek, míg egy porszívó akár 75 dB-t is. Laboratóriumi körülmények között lézerkísérletekkel vákuumban körülbelül 270 dB-es szintet értek el; azonban terjedő közeg nélkül az ilyen rezgések nem tekinthetők hangnak - írta meg a Gismeteo.