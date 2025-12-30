Metanolt kevertek egy 43 éves nő koktéljába

A nő elárulta, hogyan mentették meg az életét, mikor szervei elkezdtek leállni. Barátnője születésnapját ünnepelte egy népszerű bárban koktélokkal, de ekkor még nem sejtette, hogy mérget ivott, ám reggelre megvakult.

Miután megitta harmadik koktélját, a 43 éves nő elájult, majd zavartan tért magához. Az intenzív osztályra szállították, ahol gyötrelmes kilenc napot töltött. Az orvosok agyvérzésre gyanakodtak, mikor kómába esett, de a valóság sokkal sötétebb volt.

A nőt metanol mérgezte meg, amelyet illegálisan kevertek az italába.

„Három caipirinha koktélt ittam. Emlékszem, rendeltem a harmadikat, és utána semmire sem emlékszem. Boom, elsötétült minden” - nyilatkozta a 43 éves nő.

Másnap, szülővárosában, São Paulóban ébredt, néhány órán belül az intenzív osztályon találta magát, és az orvosok először pánikrohamra vagy stroke-ra gyanakodtak. Amikor ismét magához tért, a világ sötét volt számára, elvesztette ugyanis a látását. A későbbi vizsgálatok feltárták az igazságot, Radharani vérében 415 milligramm metanol volt. Több mint két hét kórházi tartózkodás után részben vakon hagyta el az intézményt, látóidegei súlyosan károsodtak. Az orvosok felkészítették a 43 éves nőt arra, előfordulhat, hogy soha többé nem tér vissza teljesen a látása.

„Biztos voltam benne, hogy újra látni fogok”

- mondta Radharani.

Azóta látása lassan javul, jelenleg körülbelül 30%-osnak becsüli. Újra tanulja az életet, részmunkaidőben dolgozik, és még mindig küzd a fáradtsággal és a remegéssel.

Radharani esete csupán egy a rengeteg közül, amelyek Brazília legrosszabb metanol-mérgezési hullámához köthetők az utóbbi időben. A veszélyes hullám augusztus végén kezdődött, és azóta túllépte São Paulót.

Az egészségügyi minisztérium szerint legalább 68 ember szenvedett mérgezést meg Brazília-szerte, 15-en meghaltak, több mint 100 eset pedig vizsgálat alatt áll. São Paulo maradt azonban a gócpont, közel 50 megerősített esettel, a legtöbb áldozat fiatal felnőtt, akik csak szórakozni mentek.

A hatóságok szerint hamisított vagy kevert vodkákat, gint és whiskyt metanollal kevertek a profit növelése érdekében - számolt be róla a Bors.