Köd, majd napsütés, szél és hózápor

Napközben csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. A ködfoltok délelőtt megszűnnek. Hózápor helyenként előfordulhat - olvasható a HungaroMet keddre vonatkozó előrejelzésében.

A hajnali köd után napsütés, szél és hózápor is várható

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -6 és 0 fok között alakul.

Hideg fronthatás várható, így - az orvosmeteorológus szerint - legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél.