Krónika

Köd, majd napsütés, szél és hózápor

Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon

MH
 2025. december 30. kedd. 6:39
Frissítve: 2025. december 30. 7:51
Napközben csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. A ködfoltok délelőtt megszűnnek. Hózápor helyenként előfordulhat - olvasható a HungaroMet keddre vonatkozó előrejelzésében.

Köd, majd napsütés, szél és hózápor
A hajnali köd után napsütés, szél és hózápor is várható
Fotó: MH-archív/Balogh Dávid

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -6 és 0 fok között alakul.

Hideg fronthatás várható, így - az orvosmeteorológus szerint - legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél.

