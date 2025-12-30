Krónika
Köd, majd napsütés, szél és hózápor
Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon
A hajnali köd után napsütés, szél és hózápor is várható
Fotó: MH-archív/Balogh Dávid
A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -6 és 0 fok között alakul.
Hideg fronthatás várható, így - az orvosmeteorológus szerint - legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél.