A Holdba csapódhat egy aszteroida

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS / SCIENCE P / VHB / Science Photo Library via AFP

Nem várt, és igazán hátborzongató űrbéli esemény várható. A NASA tudósai arra figyelmeztetnek, hogy a 2024 YR4 nevezetű aszteroida hét év múlva elérheti a Holdat.

Mint a közleményben áll: ez lehet a legnagyobb holdbecsapódási esemény 5000 év alatt. Az aszteroida a jelenlegi becslések szerint 60 méter átmérőjű. Ha 2032 decemberében a 2024 YR4 aszteroida becsapódik, az nagyjából hatmillió tonna TNT energiájának megfelelő detonáció lesz, ami 400 szorosa a hirosimai bomba erejének. A Holdon egy körülbelül egy kilométer széles kráter keletkezne. Még a Földről is látni lehet majd a villanást.

„Azt várnám, hogy néhány másodpercig nagyon fényes fénypont lesz a Holdon, majd elhalványul” – mondta dr. Andrew Rivkin, a Johns Hopkins alkalmazott fizika laboratóriumának a bolygókutatója.

Hozzátette: Kelet-Észak-Amerikától kezdve Hongkongig látható lesz a becsapódás, ha bekövetkezik. A legjobb hely a megtekintésére Hawaii lesz, nem sokkal hajnal előtt.

A Földre nézve két szempontot vesznek számításba a tudósok: attól tartanak, hogy a Holdba csapódás törmeléket küldhet a műholdak felé, a másik, hogy az teszt lehetőséget kínál a Hold védelmi rendszerének a tesztelésére, amin 2030-ra előőrsöket hoznának létre.

Jelenleg a YR4 becsapódásának az esélye Dr. Rivkin szerint négy százalék, de ez a kockázat bármikor megugorhat, vagy akár nullára is csökkenhet. Februárban pontosabb megfigyelések várhatók az aszteroida kapcsán – írta meg a ripost.