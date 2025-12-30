Fehérbe borul az ország

Észak felől markáns időjárási fordulat érkezik, amely több napra meghatározza a következő időszakot. Időjárás szempontjából hózáporokra, élénk, helyenként viharos szélre és komoly éjszakai fagyokra is készülni kell.

Az időjárás alakulását észak felől átvonuló, szakadozott frontális felhőzet határozza meg, amely mögött napközben több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Helyenként hózápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél élénk, időnként erős lesz, magasabban fekvő területeken, illetve hózáporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet az időjárás hatására kora délután 0 és +5 fok között alakul, míg késő este -6 és 0 fok közé hűl a levegő– írja az Origo.

Időjárás — mire készüljünk a következő napokban?

Az ég általában kissé vagy közepesen felhős marad, elszórtan továbbra is előfordulhat hózápor. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, de még lehetnek erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és -2 fok között várható, szélvédett, derült helyeken azonban ennél jóval hidegebb is lehet.

Szerda reggeltől szerda éjfélig — télies fordulat

A reggeli napsütés után észak felől gyorsan megnövekszik a felhőzet. Főként délutántól elszórtan — legkisebb eséllyel délnyugaton — havazás, hózápor valószínű. Az északnyugati szél sokfelé erős lesz, északnyugaton helyenként viharos lökésekkel.

A csúcshőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Csütörtök — lassú enyhülés az időjárásban

Egyre több helyen szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés nyugaton és délnyugaton ígérkezik. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás még előfordulhat. A szél fokozatosan mérséklődik, majd délies irányba fordul.

A minimumok -6 és +2 fok, a maximumok -1 és +6 fok között várhatók.

A változékony, szeles és időnként havas időjárás miatt érdemes rétegesen öltözködni, valamint fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti fagyos időszakokban.