Drónok segítettek azonosítani egy veszélyes vírust az Arktiszon

Drónok segítségével bálnalehelet-gyűjtést végző tudósok elsőként fedeztek fel egy halálos vírust az Arktiszon. A Nord Egyetem és a londoni King's College nemzetközi csapata által végzett tanulmány egy, az emberi kanyaróvírussal rokon, magas patogenitású morbillivírus jelenlétét tárta fel a bálnákban.

Egy Norvégia északi partjainál élő púpos bálnákban, valamint egy beteg ámbráscetben és egy partra vetett fekete delfinben azonosítottak egy kórokozót, amely képes a tengeri emlősök tömeges pusztulását okozni.

Ez a felfedezés mélyen aggasztó, mivel azt jelzi, hogy a vírusok leküzdik a természetes akadályokat, és behatolnak a korábban elszigetelt sarkvidéki ökoszisztémákba. A szakértők ezt a klímafelmelegedéssel magyarázzák, amely megváltoztatja az állatok élőhelyét, és közelebb hozza egymáshoz a különböző populációkat, új betegségterjedési gócokat hozva létre - írta meg a Gismeteo.