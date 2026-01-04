Krónika
Drónok segítettek azonosítani egy veszélyes vírust az Arktiszon
A vírusok leküzdik a természetes akadályokat
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Sebnem Coskun
Egy Norvégia északi partjainál élő púpos bálnákban, valamint egy beteg ámbráscetben és egy partra vetett fekete delfinben azonosítottak egy kórokozót, amely képes a tengeri emlősök tömeges pusztulását okozni.
Ez a felfedezés mélyen aggasztó, mivel azt jelzi, hogy a vírusok leküzdik a természetes akadályokat, és behatolnak a korábban elszigetelt sarkvidéki ökoszisztémákba. A szakértők ezt a klímafelmelegedéssel magyarázzák, amely megváltoztatja az állatok élőhelyét, és közelebb hozza egymáshoz a különböző populációkat, új betegségterjedési gócokat hozva létre - írta meg a Gismeteo.