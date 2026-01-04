2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Drónok segítettek azonosítani egy veszélyes vírust az Arktiszon

A vírusok leküzdik a természetes akadályokat

MH
 2026. január 4. vasárnap. 5:31
Megosztás

Drónok segítségével bálnalehelet-gyűjtést végző tudósok elsőként fedeztek fel egy halálos vírust az Arktiszon. A Nord Egyetem és a londoni King's College nemzetközi csapata által végzett tanulmány egy, az emberi kanyaróvírussal rokon, magas patogenitású morbillivírus jelenlétét tárta fel a bálnákban.

Drónok segítettek azonosítani egy veszélyes vírust az Arktiszon
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Sebnem Coskun

Egy Norvégia északi partjainál élő púpos bálnákban, valamint egy beteg ámbráscetben és egy partra vetett fekete delfinben azonosítottak egy kórokozót, amely képes a tengeri emlősök tömeges pusztulását okozni.

Ez a felfedezés mélyen aggasztó, mivel azt jelzi, hogy a vírusok leküzdik a természetes akadályokat, és behatolnak a korábban elszigetelt sarkvidéki ökoszisztémákba. A szakértők ezt a klímafelmelegedéssel magyarázzák, amely megváltoztatja az állatok élőhelyét, és közelebb hozza egymáshoz a különböző populációkat, új betegségterjedési gócokat hozva létre - írta meg a Gismeteo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink