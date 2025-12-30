Krónika
A sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad veszélybe sodorva a kontinens jövőjét
Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk?
Szijjártó Péter azt írta, "Ezzel szemben vagyunk mi, magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit.
Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét - jegyezte meg.
Hozzátette, Brüsszel kudarcos politikája így egyre szembeötlőbb és jól látszik, hogy az emberek hangját nem lehet elnyomni, Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom. A magyarok már nincsenek egyedül és egyre több országban nyer többséget a felismerés, hogy egyedül a nemzeti kormányok képesek gátat vetni a kontinensünk mélyrepülésének.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás: "el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának, ami válságba sodorta Európát és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát.
A brüsszeli receptet ismerjük: egy mindenben engedelmeskedő bábkormány kell, ahol nem a nemzeti érdek, hanem a brüsszeli utasítás az első. Belesimulni a fősodorba, pénzt, fegyvert és katonát küldeni Ukrajnába, beengedni a migránsokat, valamint leválni az orosz energiáról, hiába kerül majd háromszor annyiba a gáz vagy a villany - írta.
Ez lesz a 2026-os választás tétje: Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk? Kívül tartjuk a migránsokat vagy beengedjük őket? Megvédjük a rezsicsökkentést, vagy hagyjuk elszállni az energiaárakat? Rövidebben: nemzeti kormány vezeti majd az országot vagy bábkormány várja majd az utasításokat? - sorolta.